Dégustez une délicieuse pizza au bord du lac d'Annecy

Vous êtes à Annecy et vous souhaitez profiter des belles soirées estivales en dégustant une savoureuse pizza ? Vous avez de la chance, car la ville d'Annecy regorge de pizzérias proposant un cadre agréable avec vue sur le magnifique paysage alpin. Laissez-vous tenter par une expérience culinaire unique en découvrant les meilleures pizzérias au bord du lac d’Annecy.

La Trinquette, une excellente pizzeria avec vue sur le lac

Située dans le quartier historique d'Annecy, la Trinquette est une adresse italienne populaire pour ses pizzas cuites au feu de bois. Avec sa terrasse offrant une vue splendide sur le lac et les montagnes environnantes, il s'agit d'une destination idéale pour savourer une pizza tout en profitant du décor enchanteur qu'est le lac d'Annecy. La carte propose un large choix de pizzas aux ingrédients frais et produits localement pour répondre aux goûts et préférences de chacun.

Les spécialités de la Trinquette

Parmi les nombreuses pizzas figurant sur la carte de la Trinquette, on retrouve des classiques comme la margherita, l'Alpine (aux reblochons et jambon cru) ou encore la campagnarde (aux champignons et chorizo). Pour les plus aventureux, une belle de moselle avec des ravioles du Dauphiné et autres ingrédients originaux pourront également vous surprendre. N'oubliez pas d'accompagner votre pizza d'une salade fraîche ou de quelques antipasti pour un repas complet !

Casa Nostra, la pizzeria chic et conviviale

Cette charmante pizzeria située près de l'Eglise Ste Catherine offre un cadre moderne et contemporain qui contraste harmonieusement avec le décor historique d'Annecy. La carte intéressante de Casa Nostra propose des créations originales en provenance directe d'Italie, réinventant les recettes traditionnelles pour un plaisir gustatif différent à chaque bouchée. Avec sa terrasse fleurie donnant sur la vieille ville, Casa Nostra est l’endroit rêvé pour une soirée romantique ou simplement pour partager un bon repas en famille ou entre amis.

Des pizzas originales et gourmandes

Chez Casa Nostra, vous pourrez découvrir des pizzas artisanales aux parfums originaux. Entre la pizza Pesto Rosso, la Funghi e Tartufo (aux champignons et truffe) ou encore la Calabrese (avec sa succulente mozzarella fumée), le choix s'avère difficile ! Les végétariens ne sont pas en reste, puisqu'ils pourront savourer la Vegano (à base de légumes grillés) ou encore la Spinaci burrata. Et si vous êtes fan de fromages, ne manquez pas la pizza Quattro Formaggi, un incontournable !

Une ambiance chaleureuse et conviviale

Pour réaliser ce classement des meilleures pizzérias au bord du lac d'Annecy, nous avons choisi de privilégier les établissements offrant une ambiance authentique et chaleureuse, où il fait bon partager un repas en bonne compagnie. Un cadre agréable, un personnel attentif et souriant ainsi qu'une carte diversifiée sont autant de critères qui ont été pris en compte pour vous proposer notre sélection de restaurants à ne pas manquer lors de votre visite à Annecy.

Profitez des animations locales

Lorsque le soleil est de la partie, les environs du lac d'Annecy se transforment en véritable terrain de jeu pour les amateurs de loisirs nautiques ou simplement de détente au bord de l'eau. Ainsi, après avoir dégusté une délicieuse pizza dans l'un de ces établissements, baladez-vous autour du lac et admirez les paysages époustouflants, prenez un verre sur une terrasse ombragée ou profitez d'une sortie en bateau mouche pour découvrir la ville et ses monuments sous un angle différent. N'hésitez pas à consulter le programme des animations locales (concerts, expositions, ...) pour agrémenter vos soirées !

Enfin, n'oubliez pas de conclure votre soirée en dégustant une glace artisanale ou bien un dessert italien chez l'un des glaciers et pâtisseries d'Annecy : tiramisu, panacotta, cannoli.